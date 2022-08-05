Кулемзин: ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что украинские военные совершили обстрел городской больницы в Куйбышевском районе.
Утром 5 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что украинские военные произвели обстрел больницы №17 в Куйбышевском районе города. По словам Кулемзина, по итогам обстрела уже сейчас известно о наличии пострадавших, однако информация об их количестве уточняется.
Пресс-служба СЦКК утверждает, что сегодня утром ВСУ уже обстреливали Куйбышевский район Донецка, применяя для этого артиллерию калибра НАТО в 155 миллиметров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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