Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал союз Москвы с Пекином поддержкой международного права.

«Наше стратегическое партнерство является одним из столпов движения за торжество международного права», — заявил Лавров в пятницу на встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Лавров представился "хранителем Устава ООН", который предоставляет всем государствам равный суверенитет. Соединенные Штаты постоянно нарушали этот принцип.

«Мы участвуем вместе с Китайской Народной Республикой в недавно созданной Группе друзей в защиту Устава ООН», — сказал Лавров. Он ожидает, что группа будет расти. Попытки США продемонстрировать свое господство во все новых и новых точках мира не увенчаются успехом.

Китай официально занимает нейтральную позицию в конфликте, но обвиняет в эскалации Запад. Москва отреагировала на тайваньскоий кризис, предоставив дипломатическую поддержку военным маневрам Пекина у острова.