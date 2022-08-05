Лавров заявил, что Россия и Китай сегодня стали опорой международного права
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал союз Москвы с Пекином поддержкой международного права.
«Наше стратегическое партнерство является одним из столпов движения за торжество международного права», — заявил Лавров в пятницу на встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Лавров представился "хранителем Устава ООН", который предоставляет всем государствам равный суверенитет. Соединенные Штаты постоянно нарушали этот принцип.
«Мы участвуем вместе с Китайской Народной Республикой в недавно созданной Группе друзей в защиту Устава ООН», — сказал Лавров. Он ожидает, что группа будет расти. Попытки США продемонстрировать свое господство во все новых и новых точках мира не увенчаются успехом.
Китай официально занимает нейтральную позицию в конфликте, но обвиняет в эскалации Запад. Москва отреагировала на тайваньскоий кризис, предоставив дипломатическую поддержку военным маневрам Пекина у острова.
Опубликовано: Тарас Медведев
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