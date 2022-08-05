Минобороны Северной Македонии объявило о передаче Украине штурмовиков Су-25
Министерство обороны Северной Македонии объявило, что передаст Украине четыре штурмовика Су-25, сообщает портал mkd.mk.
Министерство обороны Северной Македонии заявило, что самолеты не использовались армией страны с 2003 года, когда их отправили на склад
Интересно, что самолеты, которые Скопье в настоящее время передает Киеву в 2001 году, были закуплены Северной Македонией у Украины.
Ранее сообщалось, что Северная Македония намерена передать Украине неустановленное количество постсоветских танков третьего поколения в связи с планируемой модернизацией своих вооруженных сил. Скопье хочет, чтобы армия Северной Македонии соответствовала стандартам НАТО.
Агентство "Укринформ" напоминает, что в конце июля Северная Македония объявила, что передаст Украине некоторое количество танков Т-72. Точное количество поставленных на Украину танков этого типа не сообщается, но из общедоступных данных известно, что армия страны, расположенной на Балканах, имела 31 танк этого типа.
В настоящее время Украина пытается усилить свои ВВС современными истребителями из арсенала США.
Бывший президент Украины Петр Порошенко недавно заявил, что Украина должна как можно скорее получить истребители F-16, чтобы переломить ход конфликта в свою пользу до наступления зимы.
Опубликовано: Николай Скира
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