ERR: В Эстонии «как можно скорее» снесут все советские памятники

Правительство в Таллине приняло решение, что  в ближайшее время советские памятники будут демонтированы и исчезнут из публичного пространства Эстонии, заявила премьер-министр страны Кая Каллас, слова которой приводит телеканал ERR.

Она также отметила, что среди объектов, подлежащих демонтажу, будет танк Т-34 в Нарве на границе с Россией. 

"Поскольку Нарва делает это не в одиночку, напряженность растет. Очевидно, что эстонское государство и правительство должны принять решение о перемещении этого и других памятников, которые имеют символическое значение. Мы сделаем это как можно скорее", — сказала Каллас.

Она также добавила, "танк — это оружие убийств".

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    Портал ERR сообщает, что в Эстонии насчитывается от 200 до 400 памятников советского периода. Каллас указал, что объекты на частной земле могут быть демонтированы владельцами.

    "В 2007 году в столице Эстонии вспыхнули протесты по поводу переноса советского памятника освободителям Таллина (Бронзовому солдату — прим.) из центра города", — напоминает эстонский портал.

    К середине ноября в соседней Латвии  также должны демонтировать 69 советских памятников.

Опубликовано: Николай Скира

 

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