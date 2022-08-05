ERR: В Эстонии «как можно скорее» снесут все советские памятники
Правительство в Таллине приняло решение, что в ближайшее время советские памятники будут демонтированы и исчезнут из публичного пространства Эстонии, заявила премьер-министр страны Кая Каллас, слова которой приводит телеканал ERR.
Она также отметила, что среди объектов, подлежащих демонтажу, будет танк Т-34 в Нарве на границе с Россией.
"Поскольку Нарва делает это не в одиночку, напряженность растет. Очевидно, что эстонское государство и правительство должны принять решение о перемещении этого и других памятников, которые имеют символическое значение. Мы сделаем это как можно скорее", — сказала Каллас.
Она также добавила, "танк — это оружие убийств".
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Портал ERR сообщает, что в Эстонии насчитывается от 200 до 400 памятников советского периода. Каллас указал, что объекты на частной земле могут быть демонтированы владельцами.
"В 2007 году в столице Эстонии вспыхнули протесты по поводу переноса советского памятника освободителям Таллина (Бронзовому солдату — прим.) из центра города", — напоминает эстонский портал.
К середине ноября в соседней Латвии также должны демонтировать 69 советских памятников.
Опубликовано: Николай Скира
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