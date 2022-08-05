ERR: В Эстонии «как можно скорее» снесут все советские памятники

Правительство в Таллине приняло решение, что в ближайшее время советские памятники будут демонтированы и исчезнут из публичного пространства Эстонии, заявила премьер-министр страны Кая Каллас, слова которой приводит телеканал ERR.

Она также отметила, что среди объектов, подлежащих демонтажу, будет танк Т-34 в Нарве на границе с Россией.

"Поскольку Нарва делает это не в одиночку, напряженность растет. Очевидно, что эстонское государство и правительство должны принять решение о перемещении этого и других памятников, которые имеют символическое значение. Мы сделаем это как можно скорее", — сказала Каллас.

Она также добавила, "танк — это оружие убийств".