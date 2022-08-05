Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию, военно-техническое сотрудничество и экспорт зерна из Украины

В пятницу, 5 августа в Сочи Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетит в Россию с однодневным визитом, сообщает "Интерфакс".

О визите было объявлено в конце июля. Среди тем разговора будут также Сирия и экспорт зерна из украинских портов, сообщает УНИАН. Кремль также не исключает возможности обсуждения двустороннего военно-технического сотрудничества.

22 июля представители Украины и России подписали два отдельных зеркальных соглашения с Турцией и ООН, чтобы разблокировать экспорт украинского зерна через черноморские порты. Заключенное в Стамбуле соглашение призвано гарантировать безопасные морские коридоры к трем украинским портам.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные идентичные соглашения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министром обороны Турции Хулуси Акаром. На церемонии также присутствовал президент Турции.

Соглашение смягчит глобальный продовольственный кризис и снизит рост цен на продукты питания на мировых рынках.

Ключевые положения соглашения предусматривают создание безопасных коридоров к трем черноморским портам Украины – Одессе, Черноморску и Южному. Стороны договорились, что торговые суда, направляющиеся в эти порты, не будут атакованы.