Шахназаров раскритиковал Никиту Малинина за неумение петь в шоу Полный абзац

Блогер Михаил Шахназаров, увидев афишу выступления Александра Малинина и его сына в Сочи, был шокирован, так как считает, что Никита Малинин вообще не умеет петь.

Никита Малинин перестал давать концерты, сменив музыкальное направление. Певец выступает только на закрытых вечеринках.

Я пропал из эфиров центральных каналов, когда сменил музыкальное направление, начал чаще выступать в клубах, на закрытых вечеринках, дистанцировался от прежнего образа. Меня раздражало, что всех интересовали какие-то скандалы, а не творчество.

Российский журналист Михаил Шахназаров сообщил о том, что у сына Александра Малинина отсутствуют способности к пению. Об этом блогер поведал в рамках своего Ютуб-шоу "Полный абзац".

К такому выводу публицист пришёл, посетив выступление исполнителей.

Я видел афишу в Сочи: Александр Малинин и сын. Но это вообще караул. Ребенок вообще петь не умеет.

Шахназаров рассказал, что рос на лучших музыкальных образцах РФ и Запада, по этой причине некачественная музыка его привлечь никак не может. Представитель СМИ добавил, что в музыке разбирается, являясь меломаном.

Напомним, что Никита Малинин стал узнаваем после участия в телевизионном шоу "Фабрика звезд 3".

Его хит "Котенок" принёс ему победу в конкурсе. Малинин-младший сообщал, что поменял стиль музыки и в настоящее время к известности не стремится.

Сменив музыкальное направление, артист пропал с экранов и теперь по большей части трудится, выступая в клубах и на закрытых вечеринках.