Шахназаров раскритиковал Никиту Малинина за неумение петь в шоу Полный абзац
Блогер Михаил Шахназаров, увидев афишу выступления Александра Малинина и его сына в Сочи, был шокирован, так как считает, что Никита Малинин вообще не умеет петь.
Никита Малинин перестал давать концерты, сменив музыкальное направление. Певец выступает только на закрытых вечеринках.
Я пропал из эфиров центральных каналов, когда сменил музыкальное направление, начал чаще выступать в клубах, на закрытых вечеринках, дистанцировался от прежнего образа. Меня раздражало, что всех интересовали какие-то скандалы, а не творчество.
Российский журналист Михаил Шахназаров сообщил о том, что у сына Александра Малинина отсутствуют способности к пению. Об этом блогер поведал в рамках своего Ютуб-шоу "Полный абзац".
К такому выводу публицист пришёл, посетив выступление исполнителей.
Я видел афишу в Сочи: Александр Малинин и сын. Но это вообще караул. Ребенок вообще петь не умеет.
Шахназаров рассказал, что рос на лучших музыкальных образцах РФ и Запада, по этой причине некачественная музыка его привлечь никак не может. Представитель СМИ добавил, что в музыке разбирается, являясь меломаном.
Напомним, что Никита Малинин стал узнаваем после участия в телевизионном шоу "Фабрика звезд 3".
Его хит "Котенок" принёс ему победу в конкурсе. Малинин-младший сообщал, что поменял стиль музыки и в настоящее время к известности не стремится.
Сменив музыкальное направление, артист пропал с экранов и теперь по большей части трудится, выступая в клубах и на закрытых вечеринках.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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