Президент Сербии встретится с премьер-министром Косово в Брюсселе
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти отправятся в Брюссель 18 августа по приглашению министра иностранных дел Европы Жозепа Борреля.
«Жозеп Боррель пригласил обе стороны в Брюссель. Президент Вучич и премьер-министр Курти приняли его приглашение, и 18 августа они встретятся с Высоким представителем и специальным представителем ЕС Мирославом Лайчаком, чтобы обсудить дальнейшие действия Белградско-Приштинского диалога», — сообщил пресс-секретарь МИДа ЕС Петер Стано.
Регион является ареной эпизодических трений, и напряженность в северном Косово усилилась после решений Приштины ввести временный вид на жительство для людей, въезжающих в Косово с сербским удостоверением личности, и обязать косовских сербов заменить свои регистрационные знаки номерами Республики Косово.
Под давлением западных держав и, в частности, США, большого союзника Косово, власти Приштины приняли решение отложить на один месяц, до 1 сентября, вступление в силу новых правил на границе с Сербией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с двумя лидерами и предупредил их, что силы НАТО, готовы вмешаться, «если беспорядки угрожают стабильности». Спецконтингент НАТО насчитывает 3775 человек и уполномочен «обеспечивать безопасную и надежную обстановку и гарантировать свободу передвижения на благо всех общин в Косово», заявил Йенс Столтенберг.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань