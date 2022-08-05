Президент Сербии встретится с премьер-министром Косово  в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти отправятся в Брюссель 18 августа по приглашению министра иностранных дел Европы Жозепа Борреля.

«Жозеп Боррель пригласил обе стороны в Брюссель. Президент Вучич и премьер-министр Курти приняли его приглашение, и 18 августа они встретятся с Высоким представителем и специальным представителем ЕС Мирославом Лайчаком, чтобы обсудить дальнейшие действия Белградско-Приштинского диалога», — сообщил пресс-секретарь МИДа ЕС Петер Стано.

Регион является ареной эпизодических трений, и напряженность в северном Косово усилилась после решений Приштины ввести временный вид на жительство для людей, въезжающих в Косово с сербским удостоверением личности, и обязать косовских сербов заменить свои регистрационные знаки номерами Республики Косово.

Под давлением западных держав и, в частности, США, большого союзника Косово, власти Приштины приняли решение отложить на один месяц, до 1 сентября, вступление в силу новых правил на границе с Сербией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил с двумя лидерами и предупредил их, что силы НАТО, готовы вмешаться, «если беспорядки угрожают стабильности». Спецконтингент НАТО насчитывает 3775 человек и уполномочен «обеспечивать безопасную и надежную обстановку и гарантировать свободу передвижения на благо всех общин в Косово», заявил Йенс Столтенберг.