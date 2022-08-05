Суд Уфы не будет передавать дело против Шевчука в Питер

Уфимский Советский районный суд принял решение ответить отказом исполнителю Юрию Шевчуку на его требование передать дело против него в судебную инстанцию Санкт-Петербурга.

Советский районный суд российского города Уфы отказал лидеру известной рок-группы "ДДТ" Юрию Шевчуку в ответ на требование певца направить дело о дискредитации военных сил России для рассмотрения в северную столицу РФ.

Судья уфимской судебной структуры заявила:

Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Юрия Юлиановича Шевчука о передаче дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга. И подчеркнула, что артист может участвовать в заседаниях в онлайн-формате по видеосвязи.

Судебное разбирательство по делу было отложено на 16 августа текущего года.

Дело против исполнителя возбудили после выступления музыкального коллектива 18 мая из-за нелестных высказываний Шевчука в адрес главы РФ и о спецоперации.

На следующий день после концерта рок-группы материал о привлечении певца к административной ответственности поступил в Советский суд, после чего дело было направлено в Дзержинский районный суд Питера.

30 мая материалы по делу были возвращены в Уфу, так как в протоколе не указали, какие именно публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ звучали из уст музыканта. После на лидера "ДДТ" составили новый протокол.