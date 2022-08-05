После стрельбы в отеле Лас-Вегаса один человек скончался, двое тяжело ранены

Стрельба прогремела в номере известного отеля «Мираж» в Лас-Вегасе, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщила полиция мегаполиса США в пятницу вечером в Twitter.

Потерпевшие и предполагаемые преступники знали друг друга. Стрелок находится в бегах. Это был единичный случай.

Следователи призвали людей избегать территории вокруг отеля-казино. СМИ города в штате Невада со ссылкой на представителя полиции сообщили, что состояние двоих пострадавших критическое.

Отель «Мираж», расположенный на участке бульвара Лас-Вегас, известном как Стрип, широко известен своими аттракционами и представлениями.