После стрельбы в отеле Лас-Вегаса один человек скончался, двое тяжело ранены
Стрельба прогремела в номере известного отеля «Мираж» в Лас-Вегасе, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщила полиция мегаполиса США в пятницу вечером в Twitter.
Потерпевшие и предполагаемые преступники знали друг друга. Стрелок находится в бегах. Это был единичный случай.
Следователи призвали людей избегать территории вокруг отеля-казино. СМИ города в штате Невада со ссылкой на представителя полиции сообщили, что состояние двоих пострадавших критическое.
Отель «Мираж», расположенный на участке бульвара Лас-Вегас, известном как Стрип, широко известен своими аттракционами и представлениями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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