81 процент россиян доверяют Путину, утверждает ВЦИОМ

Исследовательский центр ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 80,8 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину.

ВЦИОМ 5 августа опубликовал результаты свежего опроса граждан РФ. 80,8% опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину. 78,1% граждан одобряют действия президента Владимира Путина.

Недоверие к Путину выразили 15,2% респондентов, а его действия осудили 13,2% людей. Опрос назывался «ВЦИОМ-Спутник», он проводился с 25 по 31 июля 2022 года.

Использовался метод телефонного интервью, выборка была двухосновной случайной стратифицированной.

Исследователи звонили людям старше 18 лет на мобильные и стационарные телефоны. Всего было опрошено 11 200 человек.

ВЦИОМ утверждает, что с 95% вероятностью максимальная погрешность составляет не более 1%.

В то же время многие социологи сомневаются в точности опросов после начала специальной военной операции.