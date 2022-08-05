81 процент россиян доверяют Путину, утверждает ВЦИОМ
Исследовательский центр ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 80,8 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину.
ВЦИОМ 5 августа опубликовал результаты свежего опроса граждан РФ. 80,8% опрошенных россиян заявили, что доверяют Путину. 78,1% граждан одобряют действия президента Владимира Путина.
Недоверие к Путину выразили 15,2% респондентов, а его действия осудили 13,2% людей. Опрос назывался «ВЦИОМ-Спутник», он проводился с 25 по 31 июля 2022 года.
Использовался метод телефонного интервью, выборка была двухосновной случайной стратифицированной.
Исследователи звонили людям старше 18 лет на мобильные и стационарные телефоны. Всего было опрошено 11 200 человек.
ВЦИОМ утверждает, что с 95% вероятностью максимальная погрешность составляет не более 1%.
В то же время многие социологи сомневаются в точности опросов после начала специальной военной операции.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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