Песков: обмен заключёнными между Россией и США может никогда не состояться

Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях США и Россия не договорятся об обмене заключёнными.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами может никогда не произойти, если американская сторона будет пытаться вести соответствующие переговоры через прессу, а не по закрытым каналам.

Песков сообщил, что ещё на саммите "Россия - США" в Женеве Джо Байден и Владимир Путин условились о создании канала, по котором представители Вашингтона и Москвы могут обсуждать программу обмена заключёнными.