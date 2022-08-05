Песков: обмен заключёнными между Россией и США может никогда не состояться
Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях США и Россия не договорятся об обмене заключёнными.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами может никогда не произойти, если американская сторона будет пытаться вести соответствующие переговоры через прессу, а не по закрытым каналам.
Песков сообщил, что ещё на саммите "Россия - США" в Женеве Джо Байден и Владимир Путин условились о создании канала, по котором представители Вашингтона и Москвы могут обсуждать программу обмена заключёнными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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