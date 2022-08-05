Телеграм-канал Абзац: Галкин в Юрмале стал вести концерт на латышском языке

Юморист Максим Галкин теперь выступает с концертами в Латвии. Концерт в Юрмале артист начал со слов на латышском языке, но вскоре переключился на родной русский.

Российский артист Максим Галкин выступил с концертом в Юрмале. Неожиданностью для сидящих в зале стало то, что артист заговорил с публикой на латышском языке, но спустя несколько минут вернулся к русскому.

Юморист после Израиля вместе с семьёй перебрался в Латвию, а в РФ его не наблюдали уже в течение нескольких месяцев.

Муж Аллы Борисовны с успехом гастролирует по миру: он уже выступил с концертами в Израиле и Турции, а в настоящее время устраивает шоу в Прибалтике.

Заговорив на концерте в Юрмале на латышском языке, шоумен пошутил, что теперь будет изъясняться только так, а русские прибалты не в состоянии будут его понять.

Однако разговаривал на чужом языке юморист всего несколько минут, а после перешёл на русский. Об этом стало известно благодаря Телеграм-каналу "Абзац".

Супруг Пугачёвой нелестно высказывается о родине в свете проведения спецоперации России на Донбассе. Жители РФ осудили Галкина за такое поведение.

Появилась информация, что звёздное семейство готовится переезжать на ПМЖ в США. Имущество, владельцами которого являются знаменитости в России, распродаётся или переписывается на других лиц.