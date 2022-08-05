Reuters: 10 кораблей и 20 военных самолетов Китая вошли на территорию Тайваня

10 китайских кораблей и 20 военных самолетов пересекли так называемую "среднюю линию" в Тайваньском проливе, сообщает Reuters.

В ходе продолжающихся военных учений Пекин совершает многочисленные провокации, превышающие, в том числе, так называемой "средней линии" Тайваньского пролива, которая была признана условной границей между Китаем и Тайванем. Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщает, что в пятницу в данное пространство вошли 10 китайских кораблей и 20 военных самолетов .

CNN сообщает, что в четверг китайские ракеты впервые пролетели над Тайванем.

"Небо и воды вокруг Тайваня стали тем местом, куда Пекин излил свой гнев по поводу визита Нэнси Пелоси на остров", — пишет CNN.

В то же время учения усиливают напряженность на линии Пекин-Токио после того, как пять ракет упали вблизи японских островов.

Власти Тайваня также сообщили о появлении неопознанных беспилотников над архипелагом Цзиньмэнь в среду вечером, а также о кибератаке на сайт Минобороны.

Министерство обороны Тайваня заявило, что военные ответили предупреждениями по радио и развернули патрульные силы, военные корабли и береговые ракетные комплексы. Тайбэй называет действия китайцев провокацией и утверждает, что они нарушают правила ООН, нарушают территориальное пространство и представляют прямой вызов свободному воздушному и морскому судоходству.

Министерство национальной обороны Тайваня заявило в пресс-релизе, что учения были "иррациональными действиями Китая" с "намерением изменить статус-кво и нарушить региональный мир и стабильность".

Ранее Министерство иностранных дел Китая заявило, что визит делегации США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань на самом высоком уровне за 25 лет серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. В Пекине не сомневаются, что это "окажет серьезное влияние на политические основы китайско-американских отношений, потому что это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая".