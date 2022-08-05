Виталий Ким заявил о «закрытии» Николаева на выходные

Николаевский губернатор Виталий Ким утверждает, что Николаев будет закрыт на выходные из-за активизации военных действий со стороны ВСУ.

5 августа губернатор украинской Николаевской области Виталий Ким сообщил, что он дал поручение командованию ВСУ закрыть въезды и выезды из Николаева на выходные. Также Ким утверждает, что местным жителям запрещено покидать свои дома в грядущие субботу и воскресенье.

По словам Виталия Кима, на выходных вооружённые силы Украины в Николаеве намерены вести боевые действия против российских военных и диверсионно-разведывательных групп, находящихся в городе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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