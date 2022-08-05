Виталий Ким заявил о «закрытии» Николаева на выходные
Николаевский губернатор Виталий Ким утверждает, что Николаев будет закрыт на выходные из-за активизации военных действий со стороны ВСУ.
5 августа губернатор украинской Николаевской области Виталий Ким сообщил, что он дал поручение командованию ВСУ закрыть въезды и выезды из Николаева на выходные. Также Ким утверждает, что местным жителям запрещено покидать свои дома в грядущие субботу и воскресенье.
По словам Виталия Кима, на выходных вооружённые силы Украины в Николаеве намерены вести боевые действия против российских военных и диверсионно-разведывательных групп, находящихся в городе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Асмус сочла за комплимент сравнение её подписчиками в соцсетях с героиней из сериала Люся: эпатажной, развязной Ниной
Известная российская актриса Кристина Асмус восприняла за комплимент предположения подписчиков, что в сериале "Люся" сыграла саму себя, так как артистка и её персонаж совершенно разные. Знаменитость - хорошая актриса.Подробнее...
-
Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль
Певица Алла Пугачёва решила вплотную заняться здоровьем. Она купила барокамеру, но применить её не может, так как заказ был с доставкой в Израиль, а звёздное семейство уже некоторое время находится в Юрмале.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Китай прерывает сотрудничество в США по нескольким направлениям из-за визита Пелоси на Тайвань
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань