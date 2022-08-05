Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле «Джокера», который превратят в мюзикл
Поп-певица сыграет напарника преступника-психопата, которого играет Хоакин Феникс, в сиквеле Тодда Филлипса, который выйдет в 2024 году.
Поп-звезда и актриса Леди Гага подтвердила свою роль в сиквеле оскароносного психологического триллера «Джокер», опубликовав музыкальный тизер в Twitter в четверг.
В клипе показаны фигуры, танцующие под мелодию песни Cheek to Cheek , изначально написанной Ирвингом Берлином в 1935 году для фильма Фреда Астера и Джинджер Роджерс «Цилиндр», а на заднем плане экрана мелькают имена Феникс и Гага.
Хоакин Феникс вернется к своей роли убийцы-психопата. Релиз анонсирован на 4 октября 2024 года, через пять лет после выхода первой части.
47-летний актер, известный тем, что изображал темных или эмоционально неуравновешенных персонажей, впервые надел костюм клоуна-психопата в фильме 2019 года «Джокер» , изображая заклятого врага супергероя Бэтмена. В том же году эта роль принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Опубликовано: Тарас Медведев
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