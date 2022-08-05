Генсек Amnesty Internationa Каламар назвала «троллем» главу МИД Украины Кулебу
Генеральный секретарь Amnesty Internationa Агнесс Каламар прокомментировала реакцию некоторых украинских политиков на отчет организации о нарушении Украиной "законов и принципов ведения войны", назвав их "троллями".
В отчете, опубликованном в четверг, 4 августа Amnesty International обвиняет украинских военных в нарушении закона о вооруженных конфликтах путем из-за размещения оборудования и оружия в школах, больницах и жилых кварталах, а также в совершении обстрелов из густонаселенных районов.
Глава организации Аньес Калламар сначала написала в Twitter в связи с отчетом, что Amnesty International сообщила в нем о тактике Украины, угрожающей гражданскому населению. .
Через несколько часов она опубликовала новый пост, в котором заявила, что "тролли в украинских социальных сетях нападают на расследования Amnesty International".
"Это военная пропаганда и дезинформация. Это не изменит нашей беспристрастности и не изменит фактов", - отметила она.
На эти обвинения ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба .
"Генеральный секретарь назвал меня "троллем", но это не помешает мне сказать, что их доклад искажает действительность, указывает на ложный признак морального равенства между агрессором и жертвой и поддерживает российскую дезинформацию. Это ложный нейтралитет, а не правдивость", — заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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