Генсек Amnesty Internationa Каламар назвала «троллем» главу МИД Украины Кулебу

Генеральный секретарь Amnesty Internationa Агнесс Каламар прокомментировала реакцию некоторых украинских политиков на отчет организации о нарушении Украиной "законов и принципов ведения войны", назвав их "троллями".

В отчете, опубликованном в четверг, 4 августа Amnesty International обвиняет украинских военных в нарушении закона о вооруженных конфликтах путем из-за размещения оборудования и оружия в школах, больницах и жилых кварталах, а также в совершении обстрелов из густонаселенных районов.

Глава организации Аньес Калламар сначала написала в Twitter в связи с отчетом, что Amnesty International сообщила в нем о тактике Украины, угрожающей гражданскому населению. .

Через несколько часов она опубликовала новый пост, в котором заявила, что "тролли в украинских социальных сетях нападают на расследования Amnesty International".

"Это военная пропаганда и дезинформация. Это не изменит нашей беспристрастности и не изменит фактов", - отметила она.

На эти обвинения ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба .

"Генеральный секретарь назвал меня "троллем", но это не помешает мне сказать, что их доклад искажает действительность, указывает на ложный признак морального равенства между агрессором и жертвой и поддерживает российскую дезинформацию. Это ложный нейтралитет, а не правдивость", — заявил он.