Во Франции в ста муниципалитетах больше нет питьевой воды
Во время визита в Альпы Верхнего Прованса министр экологических преобразований Франции заявил о катастрофической ситуации с пресной водой.
«Более ста муниципалитетов во Франции сегодня больше не имеют питьевой воды», — заявил в пятницу министр экологических преобразований Кристоф Бешю, который назвал ситуацию «исторической».
В этих муниципалитеты, уточнил министр, поставки питьевой воды производятся грузовиками, так как в трубопроводах больше ничего нет».
Ранее отмечалась катастрофическая ситуация в Великобритании, где из-за аномальной жары исток Темзы пересох и сместился на 8 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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