Во Франции в ста муниципалитетах больше нет питьевой воды

Во время визита в Альпы Верхнего Прованса министр экологических преобразований Франции заявил о катастрофической ситуации с пресной водой.

«Более ста муниципалитетов во Франции сегодня больше не имеют питьевой воды», — заявил в пятницу министр экологических преобразований Кристоф Бешю, который назвал ситуацию «исторической».

В этих муниципалитеты, уточнил министр, поставки питьевой воды производятся грузовиками, так как в трубопроводах больше ничего нет».

Ранее отмечалась катастрофическая ситуация в Великобритании, где из-за аномальной жары исток Темзы пересох и сместился на 8 километров.