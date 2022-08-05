Асмус сочла за комплимент сравнение её подписчиками в соцсетях с героиней из сериала Люся: эпатажной, развязной Ниной

Известная российская актриса Кристина Асмус восприняла за комплимент предположения подписчиков, что в сериале "Люся" сыграла саму себя, так как артистка и её персонаж совершенно разные. Знаменитость - хорошая актриса.

Героиня, которую Кристина Асмус знаменитость сыграла в новом сериале "Люся", - полная противоположность знаменитости.

Асмус рассказала поклонникам о своем характере после сравнения её самой с её персонажем в многосерийной картине "Люся", где артистка сыграла эпатажную, вульгарную и развязную девушку.

Часть фанатов решила, что звезда экрана похожа на свою героиню. Сперва подобное сравнение задело Кристину, но после она сочла слова подписчиков за комплимент.

В своём микроблоге знаменитость рассказала, почему так считает.

Вы знаете, это комплимент. Такой же, как после фильма "Текст", когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач.

Звезда экрана отметила, что её образ жизни сорвешенно другой. В отличие от Нины из "Люси", 33-летняя актриса не пьёт и не употребляет наркотики, не носит платья и каблуки, не занимается любовью с малознакомыми мужчинами.

У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья. Мне делали предложение несколько раз в жизни, Нина делает акцент на том, что ей нет.

Кристина - сторонница естественной красоты. Наращивание ногтей и ресниц - это не для неё.

Также актриса не намерена портить спину из-за каблуков. Даже курить известная личность не умела, а на съемочной площадке "Люси" ей пришлось обрести этот навык.

Короче, я более скучно живу. Думаю о деньгах настолько мало, что каждый раз отказываюсь от корпоративов, забиваю на многомиллионные рекламные контракты и выгодные финансово проекты, потому что мне не нравится материал.

Так знаменитость описала свою "скучную" на приключения жизнь.