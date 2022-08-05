Мировые цены на продовольствие снизились в июле
Их тянут вниз цены на крупы и растительные масла, сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).
Мировые цены на продовольствие резко упали в июле из-за цен на зерновые и растительное масло, сообщила ФАО в пятницу.
После исторического максимума, достигнутого в марте индекс цен на продовольствие, который отслеживает колебания мировых цен на корзину основных продуктов, упал на 8,6% за один месяц, отметив четвертое снижение подряд.
Тем не менее, он остается на высоком уровне, составив в июле 140,9 пункта, с ростом на 13,1% за год по сравнению с июнем 2021 года, подчеркивает агентство.
Цена на растительные масла по данным ФАО упала в июле на 19,2%, «до самого низкого уровня за 10 месяцев» под влиянием падения цен на все масла вместе взятые и на сырую нефть.
Изобилие пальмового масла для экспорта в Индонезии и хороший урожай рапса снижают эти цены, к которым добавляется вялый импортный спрос на подсолнечное масло, в том числе с Украины, которая является основным производителем и показывает заметное снижение спроса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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