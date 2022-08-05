Косачёв заявил, что Зеленский станет медиа-изгоем после отчёта Amnesty International

Сенатор РФ Константин Косачев оценил последствия для киевского режима после публикации доклада Amnesty International.

В пятницу, 5 августа 2022 года, сенатор Российской Федерации Константин Косачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может превратиться из медиа-героя в тотального медиа-изгоя после отчёта Amnesty International о военных преступлениях украинских солдат в ходе СВО.

Косачев уточнил, что все факты нарушений международных правовых норм украинской стороной в докладе AI сильно ударили по репутации украинской власти в глазах мировой общественности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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