Сенатор РФ Константин Косачев оценил последствия для киевского режима после публикации доклада Amnesty International.

В пятницу, 5 августа 2022 года, сенатор Российской Федерации Константин Косачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может превратиться из медиа-героя в тотального медиа-изгоя после отчёта Amnesty International о военных преступлениях украинских солдат в ходе СВО.

Косачев уточнил, что все факты нарушений международных правовых норм украинской стороной в докладе AI сильно ударили по репутации украинской власти в глазах мировой общественности.