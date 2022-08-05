Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль

Певица Алла Пугачёва решила вплотную заняться здоровьем. Она купила барокамеру, но применить её не может, так как заказ был с доставкой в Израиль, а звёздное семейство уже некоторое время находится в Юрмале.

Самая известная в России исполнительница Алла Пугачева, находясь за рубежом, активно заботится о своём здоровье. Некоторое время назад известная личность заказала с доставкой в Израиль барокамеру, которая стоит в переводе на российские рубли 3 000 000.

Получить покупку Примадонна пока не может, так как сейчас пребывает в Латвии. По той причине, что артистка не смогла встретить груз в израильском аэропорту, барокамеру отправили обратно на склад.

Там устройство и будет ожидать прибытия своей владелицы.

По имеющимся данным, барокамера - это огромная капсула, которая весит 200 кг, где под воздействием особого давления кислород усваивается клетками организма в разы быстрее, чем обычно.

Известно, что на фоне кризиса в Украине, Алла Борисовна в компании мужа, юмориста Максима Галкина, дочери Лизы и сына Гарри отправилась за рубеж.

Сначала звёздное семейство пребывало на протяжении нескольких месяцев на территории Израиля. После знаменитости перебрались в Юрмалу.

Галкин успел выступить с концертами в Израиле и в Турции. В настоящее время шоумен выступает в Юрмале.

Появилась информация, что артисты намереваются отправится в США на ПМЖ.