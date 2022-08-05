Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Януковича и его сына
Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр включены в санкционный список Евросоюза. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы заморожены, сообщает агентство Reuters.
В санкционный список, в который внесены Януковичи, включены лица, организации и органы, подлежащие санкциям за участие в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности этого государства.
Как подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии, "международное гуманитарное право, включая положения об обращении с военнопленными, должно соблюдаться, и необходимо немедленно обеспечить безопасное возвращение украинцев, насильственно депортированных в Россию, особенно детей".
"Европейский Союз призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ", - также говорится в заявлении ЕС.
В своих выводах от 23-24 июня 2022 года Европейский совет подчеркнул, что ЕС по-прежнему глубоко привержен оказанию Украине постоянной военной поддержки, чтобы помочь стране осуществить свое неотъемлемое право на самооборону
Опубликовано: Николай Скира
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