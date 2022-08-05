Администрация города Стаханов: Шнуров посетил ЛНР

Российские знаменитости посещают ЛНР и ДНР. На этот раз в Луганскую народную республику прибыл лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, предприниматель Евгений Пригожин и актёр Георгий Болонев.

Предприниматель Евгений Пригожин и лидер известной российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прибыли с визитом на территорию ЛНР. Об этом сообщила в своём Телеграм-канале городская администрация Стаханова.

Стаханов / Кадиевка - город в Луганской области Украины. С весны 2014 года контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

Когда певец и бизнесмен отправились в город Ирмино, который также находится в ЛНР, компанию им составил актер Георгий Болонев, известный по роли в картине "Турист".

Известно, что гости посетили музей истории стахановского движения, а также сделали снимки на фоне городского мемориала.

Ранее сообщалось, что в Луганск приезжал актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Артист общался с главой республики Леонидом Пасечником.

В своём Телеграм-канале Пасечник позже написал:

Говорили о роли Донбасса в судьбе России. Владимир подчеркнул, что сейчас Луганская и Донецкая народные республики являются центром Русского мира.

В рамках визита Машков выступил в местном кинотеатре, где демонстрировалась картина "Движение вверх", когда проходил фестиваль "Дни России на Донбассе".

Перед просмотром фильма звезда экрана заявил со сцены, что он рад, что посетил Луганск.