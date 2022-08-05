Зеленский прокомментировал доклад о военных преступлениях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о нарушениях военного права со стороны ВСУ.
Украинский лидер Владимир Зеленский 5 августа ответил неправительственной организации Amnesty International, которая подготовила доклад о нарушениях военного права со стороны Вооруженных сил Украины.
В своем видеоролике Владимир Зеленский сказал, что негативный отчет о противозаконных действиях ВСУ «амнистирует» Россию.
Он добавил, что с такими заявлениями нельзя мириться.
Аналитики Amnesty International обвинили ВСУ в нарушении международных правовых и военных норм из-за того, что Украина размещает вооружения в городах, жилых зона и объектах инфраструктуры.
Из-за этого мирные жители оказываются под угрозой.
Amnesty International подчеркнуло, что Украина находится в оборонительной позиции, но она все равно должна следовать международным военным нормам.
Ранее Минобороны США опровергло сообщение министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении РСЗО Himars.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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