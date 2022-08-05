Зеленский прокомментировал доклад о военных преступлениях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о нарушениях военного права со стороны ВСУ.

Украинский лидер Владимир Зеленский 5 августа ответил неправительственной организации Amnesty International, которая подготовила доклад о нарушениях военного права со стороны Вооруженных сил Украины.

В своем видеоролике Владимир Зеленский сказал, что негативный отчет о противозаконных действиях ВСУ «амнистирует» Россию.

Он добавил, что с такими заявлениями нельзя мириться.

Аналитики Amnesty International обвинили ВСУ в нарушении международных правовых и военных норм из-за того, что Украина размещает вооружения в городах, жилых зона и объектах инфраструктуры.

Из-за этого мирные жители оказываются под угрозой.

Amnesty International подчеркнуло, что Украина находится в оборонительной позиции, но она все равно должна следовать международным военным нормам.

Ранее Минобороны США опровергло сообщение министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении РСЗО Himars.