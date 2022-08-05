Владимир Путин: Европа должна быть благодарна Турции за транзит российского газа
Президент России призвал Европу поблагодарить Турцию за бесперебойный транзит газа.
Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что европейские партнёры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит газа из России.
"Я имею ввиду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок" - заявил Владимир Путин.
Президент России также отметил, что газ, нефть и уголь поставляются в Турцию в больших объёмах.
Опубликовано: Максим Алексеев
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