Владимир Путин: Европа должна быть благодарна Турции за транзит российского газа

Президент России призвал Европу поблагодарить Турцию за бесперебойный транзит газа.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что европейские партнёры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит газа из России.

"Я имею ввиду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок" - заявил Владимир Путин.

Президент России также отметил, что газ, нефть и уголь поставляются в Турцию в больших объёмах.