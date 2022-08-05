Последнее судно с российским углем разгружается в порту Ростока

Последнее судно с углем из России в настоящее время разгружается порту Ростока  перед окончанием переходного периода санкций ЕС в отношении импорта российского угля 10 августа.

Грузовое судно «AP Jadran» с 26 июля находилось на рейде у Ростока в Балтийском море и начало разгрузку в порту в пятницу.

Известно, что 65 тысяч тонн угля были доставлены на сухогрузе, следующем из Усть-Луги.

Уголь предназначен для близлежащей Ростокской угольной электростанции.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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