Последнее судно с российским углем разгружается в порту Ростока
Последнее судно с углем из России в настоящее время разгружается порту Ростока перед окончанием переходного периода санкций ЕС в отношении импорта российского угля 10 августа.
Грузовое судно «AP Jadran» с 26 июля находилось на рейде у Ростока в Балтийском море и начало разгрузку в порту в пятницу.
Известно, что 65 тысяч тонн угля были доставлены на сухогрузе, следующем из Усть-Луги.
Уголь предназначен для близлежащей Ростокской угольной электростанции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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