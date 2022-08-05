Ургант высмеял попадание своего имени в чёрный список Госдумы в своём Телеграм-канале

Известный ведущий и актёр Иван Ургант посмеялся над тем, что его занесли в чёрный список Госдумы РФ.

Российский шоумен Иван Ургант в свойственной ему саркастичной манере отреагировал на попадание своей персоны в черный список Государственной думы России.

К примеру, остроумный ведущий внёс предложение "привлечь к ответственности" близких родственников "запятнанных" деятелей культуры, чтобы те могли отречься от "неугодных".

В своём Телеграм-канале Ургант написал:

В связи с очевидной необходимостью просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.

Вдобавок "шутник" призвал к необходимости ликвидации с российского рынка всех альбомов Пола Маккартни, кроме того, что зовётся "Back in USSR", а также не допускать к заседаниям членов партии "Справедливая Россия - За Правду", которым выносят приговор в Московском городском суде.

Отдельно он отметил:

Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Гимном движения Ургант предложил избрать песню "Фантазер".