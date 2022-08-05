Израиль начал спецоперацию «Рассвет» в секторе Газа
Израильская армия заявила в пятницу, о нанесении ударов по сектору Газа на фоне опасений нападения со стороны палестинского анклава после ареста лидера палестинской вооруженной группировки.
Свидетели и источники в палестинских службах безопасности сообщили AFP, что стали свидетелями несколько ударов, в том числе одного в самом центре Газы.
Один человек погиб, 15 получили ранения при израильском авиаударе в южной части сектора Газа, заявил Минздрав анклава.
Сообщается, что был убит один из лидеров группировки «Исламский джихад».
Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад».
Опубликовано: Тарас Медведев
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