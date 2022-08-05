Washington Post: Россия просит у Турции помощи для обхода западных санкций
Россия предложила Турции ряд шагов, которые позволили бы обойти часть санкций", сообщила в пятницу, 5 августа газета Washington Post.
Согласно документу, Россия просила разрешения на покупку акций турецких нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных скважин, что по мнению Washington Post потенциально может скрыть происхождение экспорта российской нефти.
Кроме того, издание пишет о желании Москвы, чтобы турецкие государственные банки разрешили открытие корреспондентских счетов российским банкам, находящимся под санкциями, и разрешили российским компаниям работать в турецких особых экономических зонах.
Предложение якобы было направлено накануне пятничной встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. Неизвестно, как отреагировал Стамбул, но турецкий чиновник сообщил газете, что Турция поддерживает суверенитет Украины.
Он также добавил, что Турция — одна из немногих стран, с которыми общаются и Россия, и Украина.
Как сообщается, высокопоставленный кремлевский чиновник сообщил Washington Post, что предыдущие попытки России создать альтернативный платежный механизм в обход санкций с китайскими банками потерпели неудачу, поскольку китайцы опасались воздействия ограничений США.
Газета пишет, что в случае согласия турецкие учреждения будут подвержены аналогичному риску. Тем не менее, по словам московских бизнесменов, цитируемых изданием, Турция, а также Израиль, Китай и Азербайджан уже помогают российским компаниям реорганизовать свои цепочки поставок.
С февраля этого года. Турецкий экспорт в Россию увеличился на 400 миллионов долларов.
Опубликовано: Николай Скира
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