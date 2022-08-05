Washington Post: Россия просит у Турции помощи для обхода западных санкций

Россия предложила Турции ряд шагов, которые позволили бы обойти часть санкций", сообщила в пятницу, 5 августа газета Washington Post.

Согласно документу, Россия просила разрешения на покупку акций турецких нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных скважин, что по мнению Washington Post потенциально может скрыть происхождение экспорта российской нефти.

Кроме того, издание пишет о желании Москвы, чтобы турецкие государственные банки разрешили открытие корреспондентских счетов российским банкам, находящимся под санкциями, и разрешили российским компаниям работать в турецких особых экономических зонах.

Предложение якобы было направлено накануне пятничной встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. Неизвестно, как отреагировал Стамбул, но турецкий чиновник сообщил газете, что Турция поддерживает суверенитет Украины.

Он также добавил, что Турция — одна из немногих стран, с которыми общаются и Россия, и Украина.

Как сообщается, высокопоставленный кремлевский чиновник сообщил Washington Post, что предыдущие попытки России создать альтернативный платежный механизм в обход санкций с китайскими банками потерпели неудачу, поскольку китайцы опасались воздействия ограничений США.

Газета пишет, что в случае согласия турецкие учреждения будут подвержены аналогичному риску. Тем не менее, по словам московских бизнесменов, цитируемых изданием, Турция, а также Израиль, Китай и Азербайджан уже помогают российским компаниям реорганизовать свои цепочки поставок.

С февраля этого года. Турецкий экспорт в Россию увеличился на 400 миллионов долларов.