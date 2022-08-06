Иран открыто говорит о перспективах создания ядерной бомбы

В Иране открыто говорят о том, что отрицали долгое время. Исламская Республика готова создать атомное оружие.

Эти разговоры могут быть своеобразной угрозой, чтобы заставить США пойти на уступки за столом переговоров. Но в стране могут решить, что мощное оружие перевешивание любые международные санкции.

Несколько недель назад советник верховного лидера аятоллы Али Хаенеи Камаль Харрази заявил «Аль-Джазире», что за несколько дней в стане смогли обогатить уран до 60%.

Он подчеркнул, что Иран может легко производить уран с обогащением до 90%, который считается оружейным. Таким образом, у страны есть средства для производства ядерной бомбы.

Вместе с тем Харрази сказал, что решение о создании ядерного оружия не принято. Однако известно, что в Иране тайно построили центрифуги для обогащения урана.

По последним публичным подсчетам МАГАТЭ, в Иране имеется около 3800 кг обогащенного урана. Экспертов беспокоит тот факт, что сейчас страна обогащает уран до чистоты 60% — уровня, которого она никогда не достигала раньше.

Специалисты предупреждают, что, что у Ирана достаточно 60-процентного урана для переработки в топливо как минимум для одной ядерной бомбы.

Видео, недавно размещенное в сети аккаунтом, который, как считается, связан с иранской военизированной Революционной гвардией, содержит прямую ракетную угрозу Нью-Йорку.