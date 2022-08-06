Илон Маск обвинил Twitter в мошенничестве, подал в суд и требует компенсацию

Миллиардер Илон Маск подал иск против Twitter. В нем он обвиняет социальную сеть в мошенничестве. Маск объяснил, что Twitter ввел его команду в заблуждение относительно истинной пользовательской базы портала.

Ранее именно Twitter подал иск против Маска из-за прерванной сделки по покупке на $44 млрд.

В иске Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, обвинил Twitter в мошенничестве, нарушении соглашения о покупке портала и нарушении закона Техаса о ценных бумагах (закон штата, регулирующий индустрию ценных бумаг в Техасе), сообщает The Washington Post. Иск был подан в Канцлерский суд штата Делавэр 29 июля и обнародован в четверг, 4 августа, добавляет Wall Street Journal .

Илон Маск считает, что Twitter ввел его в заблуждение относительно фактического количества пользователей. Адвокаты миллиардеров говорят, что у социальной сети ежедневно на 65 миллионов меньше пользователей, которые могут зарабатывать на рекламе, чем указано, пишет The Washington Post. Миллиардер также требует компенсации, хотя конкретной суммы в иске не указал.

Twitter отверг обвинения Маска. В заявлении, опубликованном в четверг, компания подчеркнула, что доводы миллиардера были "сфабрикованной историей", которая позволила бы ему избежать выполнения договора о покупке услуг, указывает Associated Press. Суд по этому делу должен начаться 17 октября.

Напомним, по апрельскому соглашению Илон Маск должен был купить Twitter за $44 миллиарда. По словам бизнесмена, компания не предоставила исчерпывающей информации о том, какая часть аккаунтов на платформе обслуживается ботами, поэтому он отказался от покупки.

Twitter подал в суд на Илона Маска за нарушение контракта на покупку социальной сети и хочет, чтобы суд обязал миллиардера завершить сделку на оговоренную сумму в $44 миллиарда.