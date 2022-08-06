Вашингтон призывает Ереван и Баку к прямому диалогу
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу призвал лидеров Армении и Азербайджана к диалогу после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Энтони Блинкен, совершающий турне по Азии, в пятницу связался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав их к «прямому диалогу» для снижения напряженности в регионе.
«Соединенные Штаты очень внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него», — сообщил он армянскому лидеру. Он также призвал президента Азербайджана к деэскалации конфликта.
Азербайджан заявил в среду, что взял под свой контроль несколько позиций и уничтожил армянские цели в Нагорном Карабахев результате которой погибли, по меньшей мере, трое человек и возникла угроза новой войны.
В четверг премьер-министр Армении обратился за помощью к российским миротворцам.
Недавние инциденты могут повлиять на переговоры о подписании мирного договора при посредничестве Европейского Союза, которые ведутся уже несколько месяцев между Азербайджаном и Арменией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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