Вашингтон призывает Ереван и Баку к прямому диалогу

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу призвал лидеров Армении и Азербайджана к диалогу после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Энтони Блинкен, совершающий турне по Азии, в пятницу связался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав их к «прямому диалогу» для снижения напряженности в регионе.

«Соединенные Штаты очень внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него», — сообщил он армянскому лидеру. Он также призвал президента Азербайджана к деэскалации конфликта.

Азербайджан заявил в среду, что взял под свой контроль несколько позиций и уничтожил армянские цели в Нагорном Карабахев результате которой погибли, по меньшей мере, трое человек и возникла угроза новой войны.

В четверг премьер-министр Армении обратился за помощью к российским миротворцам.

Недавние инциденты могут повлиять на переговоры о подписании мирного договора при посредничестве Европейского Союза, которые ведутся уже несколько месяцев между Азербайджаном и Арменией.