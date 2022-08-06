Израиль и Палестина на грани войны: Обмениваются ракетными ударами, Тель-Авив объявляет мобилизацию
По сообщению израильского телевидения, по меньшей мере 33 ракеты из 80 перехватила израильская система ПВО, известная как "Железный купол".
В центральной части страны включили сирены и ввели чрезвычайное положение. Временный премьер-министр Израиля говорит о прямой угрозе, в которой еврейское государство проявляет нулевую терпимость к нападениям из сектора Газа.
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили в пятницу вечером, что палестинская организация "Исламский джихад" выпустила 80 ракет по Израилю. 33 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Однако Тель-Авив открыл общественные убежища для жителей, поскольку 46 ракет, выпущенных из сектора Газа, достигли Израиля. Ни одна из них не причинил никаких убытков.
Обстрел Израиля был местью "Палестинского джихада" за убийство одного из его лидеров. Представитель организации заявил, что по Израилю было выпущено более 100 ракет.
Как сообщает израильская армия, в пограничной полосе шириной 80 км в Израиле введено чрезвычайное положение, закрыты школы и ограничена мобильность ее жителей.
Операция израильских сил была нацелена на Палестинский исламский джихад , который со вторника объявил о возмездии за арест в понедельник в Дженине, к северу от Западного берега реки Иордан, своего лидера Басама Саади в секторе Газа. Израильские силы в пятницу предприняли превентивную атаку, поясняет Times of Israel, а Jerusalem Post пишет, что Израиль "взял на себя инициативу".
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Еще один высокопоставленный командир палестинского исламского джихада Тайсир аль-Джабари был убит в ходе операции под кодовым названием "Восходящая заря" вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 августа. В общей сложности семь человек погибли в результате израильского обстрела сектора Газа в пятницу, а 40 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Палестины в Газе. По данным израильской армии, в ходе операции погибли 15 человек.
Верховный лидер палестинского исламского джихада Зиад аль-Нахала, находящийся в Иране, сказал: "Мы вступаем в бой, и бойцы палестинского сопротивления должны стоять плечом к плечу, чтобы противостоять агрессии". Он добавил, что в этом противостоянии не будет "красных линий" .
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The Times of Israel цитирует представителя Палестинского исламского джихада, который сказал, что это "только начало" реакции на убийство израильскими силами высокопоставленного командира организации в Газе Тайсира аль-Джабари.
Израильская армия заявила, что начала интенсивный обстрел позиций Палестинского исламского джихада в секторе Газа, нацелившись в основном на объекты производства оружия, ракетные установки и склады боеприпасов.
Временный премьер-министр Израиля Джаир Лапид заявил в пятницу после того, как израильские вооруженные силы напали на палестинский "Исламский джихад", что это была операция против «неминуемой угрозы» и что еврейское государство проявляет "нулевую терпимость" к нападениям из сектора Газа. Израиль, однако, не ищет "более широкого конфликта", добавил премьер-министр. Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганч одобрил возможную мобилизацию 25 000 человек. Израильские военные резервисты
The Times of Israel сообщила, что "волна ракет", перехваченная "Железным куполом", была выпущена в сторону южной и центральной части Израиля, но службы экстренной помощи не сообщили о пострадавших. Израильская армия заявила, что уничтожила два склада оружия Палестинского исламского джихада и ракетную установку.
Как комментирует АР, существует серьезный риск того, что конфронтация, начавшаяся в пятницу, перерастет в еще одну полномасштабную войну между Израилем и ХАМАСом и палестинским исламским джихадом, который уже участвовал в первой интифаде в 1987 году.
Опубликовано: Николай Скира
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