Израиль и Палестина на грани войны: Обмениваются ракетными ударами, Тель-Авив объявляет мобилизацию

По сообщению израильского телевидения, по меньшей мере 33 ракеты из 80 перехватила израильская система ПВО, известная как "Железный купол".

В центральной части страны включили сирены и ввели чрезвычайное положение. Временный премьер-министр Израиля говорит о прямой угрозе, в которой еврейское государство проявляет нулевую терпимость к нападениям из сектора Газа.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили в пятницу вечером, что палестинская организация "Исламский джихад" выпустила 80 ракет по Израилю. 33 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Однако Тель-Авив открыл общественные убежища для жителей, поскольку 46 ракет, выпущенных из сектора Газа, достигли Израиля. Ни одна из них не причинил никаких убытков.

Обстрел Израиля был местью "Палестинского джихада" за убийство одного из его лидеров. Представитель организации заявил, что по Израилю было выпущено более 100 ракет.

Как сообщает израильская армия, в пограничной полосе шириной 80 км в Израиле введено чрезвычайное положение, закрыты школы и ограничена мобильность ее жителей.

Операция израильских сил была нацелена на Палестинский исламский джихад , который со вторника объявил о возмездии за арест в понедельник в Дженине, к северу от Западного берега реки Иордан, своего лидера Басама Саади в секторе Газа. Израильские силы в пятницу предприняли превентивную атаку, поясняет Times of Israel, а Jerusalem Post пишет, что Израиль "взял на себя инициативу".