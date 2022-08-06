Папа Римский беатифицировал  украинского епископа, расстрелянного в СССР

Папа Римский Франциск в пятницу, 5 августа, дал добро на беатификацию Петра Ороса, украинского епископа, расстрелянного в Советском Союзе в 1953 году.

Папа Римский признал «героические добродетели» священнослужителя и уполномочил Конгрегацию по делам святых провозгласить его «почтенным», что стало первым шагом на пути к беатификации, сообщает агентство Vaticans News.

Ватикан также признает мученическую смерть «в ненависти к вере» прелата, родившегося в 1917 году в Венгрии в греко-католической семье.

Назначенный священником в 1942 году в Мукачево на Западной Украине, в 1944 году он был тайно рукоположен во вспомогательного епископа.

После войны ему было приказано присоединиться к Русской Православной Церкви, но он отказался. 27 августа 1953 г. он был арестован в Зильце (в то время в СССР, ныне в Венгрии) при несении Евхаристии больному и расстрелян.