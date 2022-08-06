Лавров заявил о готовности России обсуждать с США обмен Бута и Красикова на Грайнер и Уилана

Глава МИД России Сергей Лавров, касаясь вопроса об американцах, недавно осужденных российским судом заявил, что Москва готова обсуждать этот вопрос, сообщает Politico. Белый дом ранее сделал Кремлю предложение об обмене.

В ходе визита в Камбоджу в пятницу, 5 августа глава российской дипломатии Сергей Лавров прокомментировал дело американцев, осужденных российским судом. Министр заявил, что Москва готова обсудить обмен заключенными, ранее предложенный Белым домом.

Напомним, что на этой неделе суд в Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, в частности гашишного масла и Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Грайнер и Уилан были "несправедливо задержаны" и назвал их освобождение главным приоритетом дипломатии США. На прошлой неделе Блинкен разговаривал с Лавровым, чтобы обсудить их освобождение.

Как сообщал CNN, Белый дом сделал Москве предложение, по которому американские заключенные будут обменены на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах 25-летний тюремный срок и россиянина Вадима Красикова, осужденного к пожизненному заключению в Германии за заказное убийство в берлинском парке Кляйнер Тиргартен.

Во время брифинга для прессы в четверг представитель Белого дома заявил, что Москва "должна была согласиться несколько недель назад , когда мы впервые сделали это предложение", не вступая в дополнительные переговоры о потенциальном предложении об обмене заключенными.

Грайнер находится под стражей в России более пяти месяцев после того, как ее арестовали в московском аэропорту Шереметьево после того, как силы безопасности обнаружили в ее багаже ​​гашишное масло для вейпа.

Баскетболистка признала себя виновной, но ее адвокат сказал, что масло было прописано врачом как болеутоляющее. Защита Грайнер планирует оспорить решение суда.