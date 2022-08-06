Китай воспользовался «методом Шойгу», разорвав военный диалог с США

В субботу КНР продолжила масштабные маневры вокруг демократического Тайваня в ответ на визит высокопоставленного американского политика Нэнси Пелоси.

Министр иностранных дел Тайваня Джейсон Ву осудил «эту опасную эскалацию военной угрозы, которая разрушает мир и стабильность в регионе».

США раскритиковали реакцию Китая на визит американского лидера Нэнси Пелоси как «безответственную». Тот факт, что Китай даже приостановил диалог с США по защите климата, вызвал международный резонанс.

Китайские военные самолеты, беспилотники и боевые корабли продолжат испытывать вооруженные силы Тайваня. Только накануне Народно-освободительная армия Китая направила в воды вблизи островной республики 68 боевых машин и 13 военных кораблей, о чем сообщило министерство иностранных дел Тайваня. Многие из них также пересекли неофициальный водораздел - центральную линию Тайваньского пролива, разделяющую материк и Тайвань.

В ходе маневров Китай также запустил 11 баллистических ракет в направлении Тайваня, одна из которых, по имеющимся данным, впервые пролетела непосредственно над Тайванем и недалеко от столицы Тайбэя. Пять самолетов приземлились к востоку от Тайваня в близлежащей исключительной экономической зоне Японии, что также было воспринято как предупреждение Токио не вмешиваться в конфликт.

Китай начал маневры в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. КНР рассматривает остров как часть Народной Республики и категорически отвергает официальные контакты с другими странами. Однако, остров считает себя независимым.

Тайваньские военные заявили поздно вечером в пятницу, что китайские беспилотники во второй раз были замечены недалеко от прибрежного острова Цзиньмэнь, всего в 10 километрах от портового города Сямэнь на побережье Китая. На тайваньском острове Мацу, который также находится в открытом море, военные запустили осветительные ракеты в качестве предупреждения об обнаружении неизвестного летающего объекта.

Военные учения направлены на морскую и воздушную блокаду и служат для подготовки к возможному вторжению. В качестве дополнительной реакции Китай приостановил диалог с США по защите климата и по различным военным каналам. Полностью ликвидировано такое сотрудничество, как борьба с преступностью, наркотиками и репатриация людей, въехавших в страну нелегально. Кроме того, Пекин ввел санкции в отношении Пелоси и ее ближайших родственников. Руководство Китая обвиняет ее в «серьезном вмешательстве во внутренние дела».

Правительство США заявило о «чрезмерной реакции со стороны Китая». Директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби продемонстрировал непонимание, в том числе того, что китайцы прекратили диалог о защите климата с США.

«Они думают, что наказывают нас, закрывая этот канал. На самом деле они наказывают весь мир, потому что климатический кризис не знает географических границ», - заявил Кирби.

Тот факт, что Китай закрыл каналы связи между военными двух стран, увеличивает риск ошибочных суждений, особенно с учетом «провокационных военных учений». По словам Кирби, США не хотят кризиса с Китаем, и для такого кризиса нет причин. Правительство США также дало понять это послу Китая в Вашингтоне на встрече в пятницу.

В начале СВО глава Минобороны РФ Шойгу и начальник Генштаба Герасимов также разорвали связи по военным каналам с Пентагоном, который откровенно вмешивается в ход войны на Украине поставляя ВСУ разведданные и целеуказания для ударов РСЗО.