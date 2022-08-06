PAP: Германия блокирует выплату €8 млрд помощи Евросоюза Украине

Дипломатические источники ЕС сообщили агентству PAP, что Германия блокирует выплату последующих траншей макрофинансовой помощи ЕС Украине.

Причина – выдача гарантий по кредитам на 8 млрд евро, которые будут предоставлены Украине. Немецкая сторона не комментирует эти сообщения.

В мае Европейская комиссия предложила правительству в Киеве исключительную макрофинансовую помощь в размере 9 миллиардов евро в виде кредитов в ответ на продолжающуюся связанные с российской спецоперацией экономические проблемы в Украине. Страны ЕС также заявили в мае, что готовы предоставить Украине эту дополнительную помощь.

Из этой суммы Еврокомиссия выплатила Украине только 1 млрд евро в начале августа и неизвестно, когда Киев получит остальные 8 млрд евро.

Эти средства не поступают из бюджета ЕС. Еврокомиссия будет предоставлять их на финансовых рынках под гарантии государств-членов. Однако для предоставления таких гарантий требуется согласие 27 стран ЕС.

"В настоящее время Германия выступает против предоставления таких гарантий. Работа заблокирована. Берлин опасается, что Украина не сможет вернуть деньги в будущем, и это придется сделать Евросоюзу", - сказал дипломатический источник в ЕС.

Еврокомиссию спросили об этом в Брюсселе в пятницу. Один из журналистов запросил информацию о том, что государства-члены блокируют передачу макрофинансовой помощи Украине. Однако в ЕК не ответили на вопрос.