Десятая часть немцев уже приобрела электрообогреватели, но это не поможет сэкономить в случае кризиса

В опросе, проведенном порталом Verivox, десять процентов опрошенных заявили, что за последние шесть месяцев они купили электрический обогреватель, тепловентилятор, инфракрасный обогреватель или радиатор.

В опросе также отмечается, что 11% планируют это сделать, рассматривают возможность еще 19%.

Опрос проводился не только среди потребителей газа, но и был репрезентативным для населения в возрасте от 18 до 69 лет. Цифры высоки еще и потому, что только около половины немецких домов отапливаются газом. Четверть делает это нефтепродуктами, а остальные подключены к централизованному теплоснабжению.

Согласно опросу, основной причиной покупки электрооборудования было опасение, что они не смогут покрыть свои потребности в отоплении предстоящей зимой.

Эксперт Verivox по энергетике Торстен Сторк отметил, что такие опасения необоснованны.

«Даже если Россия перекроет все поставки газа, батареи в домах останутся теплыми», - отметил эксперт.

Домашние хозяйства оказалисьв числе защищенных законом потребителей, которые будут снабжаться газом, даже если подача газа будет строго ограничена.

Бум электрических обогревателей вызывает опасения. Ассоциация электротехники VDE и ассоциация газовой промышленности DVGW недавно указали, что массовое использование тепловентиляторов может привести к перегрузке и отключению электроэнергии. Разумнее использовать газовые обогреватели в меру и повышать их КПД.

По словам специалиста Verivox Сторка, мобильные электрические обогреватели прямого действия подходят для помещений, которые нужно обогревать ненадолго и время от времени.

«Они не должны использоваться для всей квартиры», - отметил эксперт.

В ходе опроса четверть опрошенных предположили, что электрическое отопление будет дешевле газового из-за увеличения затрат на электроэнергию. Другие респонденты подсчитали, что затраты будут примерно такими же. Оба неверны, отметил Сторк.

«Электрические прямые нагреватели требуют значительно более высоких затрат, чем газовое отопление», - сообщил эксперт.

В августе средняя цена за киловатт-час электроэнергии по стране составляла 42 цента, а за газ – около 18 центов. Так что разница в цене все равно большая.