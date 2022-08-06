Reuters: Индиана станет первым штатом США, где запретят аборты

Представители сената Индианы окончательно приняли законопроект, запрещающий прерывание беременности в штате. Тем самым Индиана станет первым штатом США, где будут запрещены аборты.

Сенат штата Индианы, состоящий преимущественно из членов Республиканской партии, 6 августа, принял законопроект под названием Sb-1.

Данный законопроект запрещает проведение абортов на территории штата, за исключением случаев аномального развития плода, или иных условий, угрожающих здоровью матери.

Аборты также останутся легальными для жертв сексуального насилия несовершеннолетнего возраста, но только до 10 недели беременности, сообщает издание Reuters.

Принятие данного законопроекта означает, что Индиана станет первым штатам США, в котором будут запрещены аборты, после отмены Конституционным судом Соединённых Штатов 24 июня федерального решения на защиту права прерывания беременности.

Данный законопроект был вынесен на обсуждения членами сената Индианы из числа представителей Республиканской партии на специальной сессии.

Для вступления законопроекта в силу, его необходимо утвердить у губернатора штата Эрика Холкомба, который тоже является республиканцем.

Ранее в штате Канзас был проведен референдум, на котором был вынесен вопрос о запрете абортов. Однако, несмотря на то, что штат является преимущественно республиканским и консервативным, итогом референдума стало сохранение права на прерывание беременности.