Глава СНБО Украины Данилов рассказал о проекте «мавзолей Путина»

В случае смены власти в России останутся 86 человек, которые продолжат коллегиально поддерживать политику нынешней власти, пишет Данилов.

По заявлению Данилова эти 86 человек объединены в некий проект «мавзолей Путина» персональные подробности при этом не раскрываются.

Секретарь СНБО Украины также отмечает, что было довольно много в последнее время сообщений об ухудшении здоровья российского президента.

Правда, эту информацию опроверг шеф ЦРУ, который заявил недавно, что Путин «слишком здоров».