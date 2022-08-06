Глава СНБО Украины Данилов рассказал о проекте «мавзолей Путина»
В случае смены власти в России останутся 86 человек, которые продолжат коллегиально поддерживать политику нынешней власти, пишет Данилов.
По заявлению Данилова эти 86 человек объединены в некий проект «мавзолей Путина» персональные подробности при этом не раскрываются.
Секретарь СНБО Украины также отмечает, что было довольно много в последнее время сообщений об ухудшении здоровья российского президента.
Правда, эту информацию опроверг шеф ЦРУ, который заявил недавно, что Путин «слишком здоров».
Опубликовано: Тарас Медведев
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