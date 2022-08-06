Диетолог Татьяна Филиппова назвала продукты ускоряющие процесс старения
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова перечислила продукты, которые значительно ускоряют процесс старения.
В своём интервью известный эксперт напомнила, что процесс старения, определяется в первую очередь состоянием кожи человека. Только по внешнему виду можно примерно определить возраст. Не маловажное значение имеет состояние и внутренних органов.
Татьяна Филиппова назвала продукты, которые больше всего способствуют ухудшению состояния здоровья человека. От всего этого лучше отказаться.
По мнению эксперта самые опасные продукты это всё то, что сделано из переработанного мяса. Все виды колбас, сосиски, сардельки, ветчина.
Для сохранения здоровья стоит отказаться и от простых углеводов. Это сахар, выпечка и сладости. Необходимо ограничить потребление алкоголя, фастфуда и сладкой газировки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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