Армия Израиля готовится к проведению недельной военной операции в Секторе Газа

Из-за обострений отношений между Израилем и Палестиной, пресс-службой МИД Израиля сообщается, что ЦАХАЛ готовится к проведению недельной военной операции на территории Сектора Газа.

Об этом 6 августа сообщили РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Израиля. В Израиле сообщают, что военная операция в Секторе Газа, по приблизительным данным, должна продлиться неделю.

Операция вызвана резким накалом отношений между Палестиной и Израилем.

Ранее Армия Израиля провела военную операцию против боевиков "Исламского джихада". Операция под кодовым наименованием "Рассвет" в первую очередь была направлена против лидера "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари, которой и был убит в ходе проведения операции.

Однако вследствие авиаударов ВВС Израиля по территории Сектора Газа, по информации Минздрава палестинского анклава, пострадало более чем 50 человек.

В ответ на действия ЦАХАЛ, со стороны Сектора Газа были запущены около 150 ракет по территории Израиля. Большая часть которых были перехвачены ПВО армии Израиля. О пострадавших со стороны Израиля не сообщается.

Это и послужила предлогом к проведению недельной операции.

Действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что не намерен затягивать проведение операции, сообщает РБК.