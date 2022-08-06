Разведка США сообщает, что уничтожение лидера «Аль-Каиды» не снизило угрозу террористических атак

Согласно отчету американской разведки, убийство лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири нанесет значительный ар по группировке и поставит под угрозу ее положение в глобальном джихадистском движении.

Однако устранение лидера вряд ли изменит общую угрозу, исходящую от региональных филиалов «Аль-Каиды.

В докладе говорится, что наибольшая угроза «Аль-Каиды» для США исходит от дочерних групп террористической сети.

Составители документа полагают, что основную угрозу со стороны группировки представляют аффилированные лица «Аль-Каиды» в Йемене и Африке. Они могут продолжить совершать атаки на США и Запад.

Высокопоставленный представитель разведки считает, что это символическая победа. По его словам, она была важной, но мало что меняет, поскольку лидер «Аль-Каиды» в последнее десятилетие не имел никакого отношения к Западу.

Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что проведенная операция устранила серьезную угрозу.

Он сказал, что в дальнейшем будет проявлена особая бдительность для защиты США от террористических угроз и привлечения террористов к ответственности.

После устранения Аймана аз-Завахири президент США Джо Байден заявил, что людям во всем мире больше не нужно бояться злобного и решительного убийцы. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что мир стал более безопасным местом после смерти Завахири.