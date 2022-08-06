Ученые заметили, что вращение Земли почему-то ускоряется, а дни становятся короче

29 июня полночь наступила на 1,59 миллисекунды раньше, чем ожидалось. Это был самый короткий день за более чем полвека с тех пор, как ученые начали отслеживать скорость вращения Земли с помощью атомных часов в 1960-х годах.

Научный сотрудник Московского государственного университета им . М.В. Ломоносова Леонид Зотов говорит, что в 2020 году планета увидела 28 самых коротких дней в истории человечества.

По словам ученого, дни стали намного длиннее с момента образования Земли. В этом году она вращается быстрее, чем в 2020 и 2021 годах.

Около 1,4 миллиарда лет назад вращение Земли происходило менее чем за 19 часов. Дни становились длиннее в среднем примерно на одну 74 000-ю секунды каждый год.

Ученые считают, что существует ряд факторов, которые могут повлиять на вращение Земли, в том числе землетрясения, более сильные ветры в годы Эль-Ниньо , таяние и повторное замерзание ледяных шапок, луна и климат.

Чтобы учесть колебания продолжительности дней, с 1972 года время от времени вводятся дополнительные секунды — одна секунда, добавленная к всемирному скоординированному времени.

Если текущая тенденция к более коротким дням сохранится, существует вероятность того, что может потребоваться отрицательная дополнительная секунда, чтобы синхронизировать часы с вращением планеты.

Високосные секунды уже вызывают хаос в сверхточных системах. Нна прошлой неделе Meta призвала положить конец дополнительным секундам, которые вызывали сбои в работе Reddit и Cloudflare за последнее десятилетие.

Отрицательная дополнительная секунда может привести к еще большему хаосу. Влияние отрицательной дополнительной секунды никогда не проверялось в больших масштабах. Это может иметь разрушительные последствия для программного обеспечения, полагающегося на таймеры или планировщики.