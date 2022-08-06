15 человек погибло вследствие удара армией Израиля по Сектору Газа
Вследствие ударов армией Израиля по территории палестинского анклава Сектора Газа погибло 15 человек, ещё 125 получили ранения разной тяжести.
В ходе ударов по Сектору Газа 6 августа со стороны Израиля погибло 15 человек, более 125 получили ранения и травмы разной тяжести. Об этом сообщалось в послании Минздрава палестинского анклава.
В заявлении Минздрава Сектора Газа, также сообщалось, что среди погибших 15 человек были женщины и дети.
Ранее, в пятницу, 5 августа, сообщалось о начале военной операции армии Израиля под кодовым наименованием "Рассвет", направленная против боевиков группировки "Исламский джихад". В ходе операции ВВС Израиля наносит авиаудары по территории Сектора Газа.
В пресс-службе Израиля заявили, что операция должна продлится не более недели.
Действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что не намерен затягивать проведение операции, сообщает РБК.
В свою очередь, представители группировок Палестины совершают ракетные удары по приграничным городам Израиля.
Уже в ходе операции был ликвидирован лидер военного крыла группировки "Исламский джихад" Тайсира аль-Джабари, которой погиб в результате авиаудара Израильских ВСС.
По-прежнему сообщается, что обе стороны обмениваются ракетными и авиаударами по территории друг друга.
Как сообщают представители Израиля, большая часть палестинских ракет сбивается ПВО.
Опубликовано: Марчик Артём
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