Высокопоставленный тайваньский чиновник, занимающийся производством ракет, найден мертвым в номере гостиницы
Центральное информационное агентство Тайваня CNA сообщило, что заместителем главы тайваньского военного Национального института науки и технологий Чун-Шань Оу Ян Ли-син найден мертвым в номере отеля.
Речь идет о гостинице на юге Тайваня. По информации местных властей, следов вторжения в номер и присутствия посторонних не обнаружено.
По данным CNA, у Оу Ян Ли-сина случился сердечный приступ, который и послужил причиной его смерти.
Сообщается, что у мужчины был установлен стент, у него также имелись проблемы с сердцем. В южном округе страны он находился в командировке.
57-летний Оу Ян занял этот пост в начале этого года, чтобы контролировать проекты по производству ракет. Тайвань стремится удвоить годовой объем производства ракет до примерно 500 в этом году по мере роста напряженности.
Новости о смерти чиновника появились на фоне обострения напряженности после того, как визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемую территорию еще больше ухудшил отношения между США и Китаем.
Визит Пелоси 2 августа вызвал постоянную негативную реакцию со стороны Китая, который ответил военными учениями в водах вокруг Тайваня.
Китай выпустил ракеты у побережья острова Пинтан, примерно в 80 милях (128 км) от Тайваня, в рамках учений своих военных с боевыми стрельбами 4 августа.
Опубликовано: Светлана Репина
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