Высокопоставленный тайваньский чиновник, занимающийся производством ракет, найден мертвым в номере гостиницы

Центральное информационное агентство Тайваня CNA сообщило, что заместителем главы тайваньского военного Национального института науки и технологий Чун-Шань Оу Ян Ли-син найден мертвым в номере отеля.

Речь идет о гостинице на юге Тайваня. По информации местных властей, следов вторжения в номер и присутствия посторонних не обнаружено.

По данным CNA, у Оу Ян Ли-сина случился сердечный приступ, который и послужил причиной его смерти.

Сообщается, что у мужчины был установлен стент, у него также имелись проблемы с сердцем. В южном округе страны он находился в командировке.

57-летний Оу Ян занял этот пост в начале этого года, чтобы контролировать проекты по производству ракет. Тайвань стремится удвоить годовой объем производства ракет до примерно 500 в этом году по мере роста напряженности.

Новости о смерти чиновника появились на фоне обострения напряженности после того, как визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемую территорию еще больше ухудшил отношения между США и Китаем.

Визит Пелоси 2 августа вызвал постоянную негативную реакцию со стороны Китая, который ответил военными учениями в водах вокруг Тайваня.

Китай выпустил ракеты у побережья острова Пинтан, примерно в 80 милях (128 км) от Тайваня, в рамках учений своих военных с боевыми стрельбами 4 августа.