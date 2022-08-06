Кремль обвинил Эстонию в «войне против истории» из-за демонтажа танков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по демонтажу танка времен Второй мировой войны из восточно-эстонского города Нарва, который находится на границе с РФ, «войной против истории».

Президент Эстонии Алар Карис подтвердил обещание правительства снести памятники коммунистической эпохи, заявив, что действия России в Украине опозорили память о победе Советского Союза над нацистской Германией.

Карис отметил, что в нынешних условиях значение многих мемориалов Второй мировой войны в Европе изменилось.

Танк Т-34, обращенный на запад, украшенный красной звездой и стоящий на постаменте у реки Нарва, был установлен советскими властями в 1970 году в ознаменование битвы за Нарву 1944 года.

Дмитрий Песков в ответ заявил, что война с историей, да ещё с общей историей и утилизацией памятников тем, кто спасал Европу от фашизма, — это возмутительно.

В Нарве, население которой составляет около 57 000 человек, в основном говорящих по-русски, власти отказались демонтировать памятник, который местные жители любят использовать для свадебных фотографий.

Ранее на этой неделе демонстранты вышли на место памятника в знак протеста против его сноса.

Аналогичный скандал вокруг переноса советского памятника в столицу Таллинн в 2007 году спровоцировал массовые беспорядки и кибератаку на эстонские правительственные веб-сайты, причем власти обвинили Кремль.