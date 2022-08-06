Bild назвал главным мировым злодеем не Путина, а Си Цзиньпина

Bild опубликовал статью о событиях вокруг визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который повлек жесткий ответ КНР.

«Танки, стрельба и военная авиация из-за визита Пелоси на Тайвань. Китайский диктатор Си втягивает мир в новую войну?», - пишет издание.

С подобными заголовками сегодня выходят многие европейские и американские издания.

«По словам Тайваня, Китай своими нынешними военными маневрами имитирует нападение на остров. В ответ тайваньские вооруженные силы выпустили предупреждение, направили воздушное и военно-морское патрулирование и активировали ракетные системы, сообщило министерство национальной обороны в Twitter в субботу», - пишет WELT.

На этом фоне Китай не намерен ослаблять психологическое давление на Тайвань, который все чаще начал показывать свою независимость от Пекина и искать западных попечителей. Напомним, что США заявили, что хотели бы видеть островное сепаратистское государство в ООН.

Китай считает Тайвань своей нераздельной частью и готов к вторжению на остров в случае крайней необходимости.

Тайвань имеет самоуправление с 1949 года. В то время коммунисты Мао Цзэдуна нанесли поражение националистическому Гоминьдану под предводительством Чан Кай-ши в гражданской войне в Китае. Оппозиция заняла остров Тайвань и Чан Кай-ши авторитарно правил там в течение десятилетий. Тайвань считает себя независимой Китайской Республикой.