Историки рассказали, как Иосиф Сталин до сих пор "охраняет" свое любимое озеро

Озеро Рица находится в горной части Абхазии на высоте 950 метром над уровнем моря.

"Сталин до сих пор "охраняет" свое любимое озеро, вот, посмотрите на горы" - сказал нам экскурсовод. Мы подняли свой взор выше. Там, на горизонте, и вправду отчетливо виднелся лежащий силуэт. Достаточно было лишь немного включить фантазию - и перед глазами возникали очертания лица с выдающимися бровями и носом, рук и ног.

Чего только не увидишь в путешествиях, я каждый раз удивляюсь тому, насколько многогранный и разнообразный наш мир. Порой природа воплощает даже самые необычные образы - например лежащий на горе Сталин. Хоть для кого-то это и будет просто очередной байкой.

На некоторых вершинах снега не сходят круглый год. С ними связаны многочисленные легенды здешних мест. По одной из них Рицей звали юную красавицу. Она жила в лесу с тремя братьями. Как-то раз они отправились на охоту, а девица села на берегу реки и стала петь.

Услышав это, разбойники Юпшара и Гега набросились на Рицу. Вернувшиеся братья попытались догнать бандитов. Бросив свой меч, один из них преградил поток реки. Бурлящий ручей, вырвавшийся из озера, унес с собой в море преступников. Полная печали девушка бросилась в глубины водоема, а ее три брата до сих пор неподвижно стоят возле него.

Средняя глубина озера 63 метра, а максимальная достигает 131 метра.

Из-за своей защищенности, долгое время про озеро знали только местные жители. На карте оно появилось в 1865 году. А одна из первых экспедиций добралась сюда только в 1895 году. Географ Николай Михайлович Альбов исследовал вершины массива Ацетук.

Для изучения флоры и фауны водоема была сформирована еще одна группа ученых, под руководством Евгения Морозова — Попова. В 30-х годах озеро Рица включили в путеводитель по Абхазии Анисимова.