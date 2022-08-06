Садоводы рассказали, как сохранить гортензию зимой

Гортензию сажают в открытый грунт осенью. А если сделать это не удалось, саженцы необходимо сохранить до весны.

Лучше всего оставить саженцы на зиму в подвале. Микроклимат в таких помещениях прекрасно подходит для растения.

Чтобы гортензия сохранилась, необходимы хорошая вентиляция, минимум света, влажность до 70% и температура воздуха не более +4 градусов.

Поместить гортензию в подвал можно с приходом первых заморозков. До этого она должна оставаться на улице, чтобы адаптироваться к снижению температуры и войти в период покоя.

В подвале нужно подобрать такое место, чтобы не перемещать растение до самой весны. Можно воспользоваться стеллажами или поставить контейнеры на пол, но так, чтобы саженцы не касались стен.

Если подвала нет, подойдет лоджия. В этом случае важно защитить растения от температурных перепадов и поддерживать режим влажности.

Полив гортензии обычно во время зимнего хранения не требуется. Все перечисленные условия актуальны для молодых саженцев или черенков.

Взрослая гортензия способна без потерь перезимовать в грунте, особенно при правильном осеннем уходе.